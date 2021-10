Napoli: Iovino (M5s), in giunta nomi di valore per risollevare le sorti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pieno rispetto degli annunci fatti fin dai primi giorni di campagna elettorale, il sindaco Gaetano Manfredi ha messo in piedi la migliore squadra possibile per il Comune di Napoli. Nomi che in comune hanno un altissimo profilo e un grande amore per la città, requisiti indispensabili per risollevare le sorti del nostro capoluogo, da troppi anni isolato e ai margini del Paese. Alla nuova giunta faccio gli auguri di buon lavoro, certo che, sotto la guida di una persona di grande autorevolezza e competenza come Gaetano Manfredi, sapranno costruire per la città di Napoli un futuro degno del suo grande popolo". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale in Campania per i rapporti interni Luigi Iovino.(Ren)