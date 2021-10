Napoli: Amitrano (M5s), bene Giunta, ora città guardi a futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo un profondo augurio di buon lavoro al sindaco Manfredi e alla nuova Giunta. In particolare, sono certo che i nuovi assessori espressi dal Movimento 5 stelle, Emanuela Ferrante e Luca Trapanese, forniranno un fondamentale contributo in termini di idee e capacità amministrativa. Ora bisogna al più presto voltare pagina rispetto all'immobilismo che ha caratterizzato la precedente amministrazione, che ha provocato pesantissime ricadute negative sulla qualità della vita dei cittadini". Lo scrive in una nota il deputato M5s, segretario dell'Ufficio di Presidenza, Alessandro Amitrano."Per risollevare Napoli occorre puntare sul massimo spirito di squadra fra tutte le istituzioni, locali e nazionali. Il Movimento 5 stelle farà fino in fondo la propria parte anche in Parlamento per sostenere Napoli, sollecitando nel contempo il governo a considerare il futuro della terza città italiana e dell'intero meridione come una grande questione strategica nazionale", ha concluso Amitrano.(Ren)