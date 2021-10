Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Expo 2020 Dubai, il Lazio si presenta come uno dei centri che meglio stanno interpretando a livello internazionale la nascente economia spaziale grazie ad un modello produttivo fortemente innovativo che vanta una filiera settoriale di 250 imprese, dieci grandi istituti di ricerca e un fatturato da 5 miliardi di euro e 2 miliardi di esportazioni. È quanto emerso dall’evento “Forum Lazio, regione dello spazio. Da Colleferro Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy”, organizzato da Lazio Innova, l'agenzia per l'innovazione del Lazio, presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, e a cui sono intervenuti i rappresentanti della Regione Lazio e di alcune delle più importanti aziende regionali del settore aerospaziale ed economico, come Leonardo, Avio e Thales Alenia Space Italia. In apertura di evento il coordinatore della Regione Lazio a Expo 2020 Dubai, Quirino Briganti, ha delineato l’importanza del Lazio a livello internazionale nel comparto industriale ad alta innovazione scientifica. “Nel Lazio è attivo un ecosistema virtuoso, completo e integrato che va dall’industria spaziale all’intera filiera produttiva”, ha dichiarato Briganti, sottolineando che quello laziale è un “modello produttivo fortemente innovativo in grado di interpretare le nuove sfide della space economy”. (segue) (Res)