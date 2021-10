Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dell’importanza dell’applicazione di quanto si sperimenta nello spazio e delle ricadute sulla vita quotidiana ha parlato il chief strategic equity officer di Leonardo, Giovanni Soccodato, secondo l’ecosistema che si è creato nel Lazio è “fondamentale” e “abilita la possibilità di realizzare tutta una serie di applicazioni” derivanti dalle infrastrutture spaziali consentendo di sprigionare il potenziale che avrà in prospettiva la space economy. “Analisi ambientale, gestione rifiuti, supporto ad aeree di sviluppo e all’agricoltura sono aree in cui lo spazio contribuisce e potrà contribuire in maniera sempre più determinante a uno sviluppo sostenibile nel nostro Paese”, ha sottolineato Soccodato. Parlando del ruolo di Avio, il vicepresidente senior e responsabile delle relazioni istituzionali dell’azienda aerospaziale, ha ribadito che quella in corso nel comparto, con lo sviluppo dei satelliti di piccole dimensioni, è una "rivoluzione industriale" che viene portata avanti "mettendo a frutto la filiera di cui disponiamo composta non solo da quella industriale, ma da quella dell’alta formazione”. Nel suo intervento Cospito ha ricordato che Avio, l'azienda che ha sviluppato il lanciatore Vega, “ha portato in orbita alcuni satelliti che ci consentono di avere un network di telecomunicazioni che non abbiamo mai avuto, di sfruttare il meglio dei big data che ci aiutano nell’osservazione di questo bello ma povero pianeta”. Secondo Cospito, i satelliti aiuteranno sempre di più “i servizi a terra a migliorare conoscenze che noi abbiamo ad esempio nel settore farmaceutico, sanitario e nella previsione delle catastrofi naturali”. (segue) (Res)