Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle ricadute in termini di innovazione sulla vita quotidiana delle innovazioni sperimentate nello spazio ha parlato anche Cristina Leone, presidente del Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna) e Svp Projects, Grants and Agencies di Leonardo. “Oggi dobbiamo pensare non solo allo spazio con il suo grande valore scientifico, ma anche alle sue applicazioni per i cittadini e per le comunità”, ha affermato Leone. Nel suo intervento la presidente del Ctna, ha evidenziato che attualmente la rivoluzione digitale ha offerto la possibilità a imprese anche non del settore strettamente spaziale di poter accedere a un mercato nuovo. “Oggi il costo dei lanci è più accessibile”, ha sottolineato, osservando che i programmi spaziali non sono più solo di carattere governativo ma anche finanziati da privati. In questo contesto, i satelliti di piccole dimensioni che possono essere messi in orbita con un solo lancio offrono anche a imprese di piccole dimensioni di effettuare esperimenti, da un lato scientifici, “ma anche di poter vendere servizi grazie agli strumenti che montano sui loro satelliti”. Secondo Leone, il Lazio vanta una grande impresa nazionale a cui è possibile aggregare una piccola e media impresa sia di manifattura che di servizi nel comparto spaziale. “Ritengo che il Lazio possa giocare un ruolo di primo piano nell’ambito della Space economy nazionale e nell’ambito delle attività sia spaziali che di ricerca che ci offrirà come opportunità il Pnrr nei prossimi anni”, ha sottolineato la presidente del Ctna, osservando che il lavoro congiunto di industria e università per il rilancio del Paese può partire dal territorio laziale. (segue) (Res)