Expo 2020: il Lazio protagonista a Dubai della nascente economia spaziale (7)

- Nell’intervento conclusivo la presidente della Commissione sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio, Marietta Tidei, ha voluto ribadire come quello spaziale rappresenti un comparto centrale per lo sviluppo dell’economia del Lazio. “La nostra regione, che è attiva nel settore dell’aerospazio da lungo tempo, sta contribuendo alla crescita, al rafforzamento delle start up”, ha osservato Tidei, ricordando il ruolo di Lazio Innova, come facilitatore nella crescita “di queste realtà fondamentali per la Regione”. Nel suo intervento conclusivo, Tidei ha sottolineato che la Regio Lazio ha voluto dare sempre più importanza a “questa aerea di specializzazione anche all’interno della nostra strategia di specializzazione intelligente”. Secondo Tidei, il Piano nazionale di ripresa e resilienza “deve vedere il Lazio e le sue filiere protagonisti”. “Penso che questo sistema di partnership possa rappresentare un modello di una cultura che sintetizza delle potenzialità in ambiti territoriali, nazionali e internazionali e connessioni uniche di quanto di meglio abbiamo nella nostra Regione”, ha concluso Tidei. (Res)