Covid: De Luca, scuole restano aperte se tutti si vaccinano

- "Adesso è in campo una capillare campagna per la vaccinazione di tutti i cittadini". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Grazie a questo sforzo di rigore abbiamo aperto tutte le scuole della regione a metà settembre - prosegue De Luca - Però, se ci sono non vaccinati tra i genitori, che quindi contagiano i figli che a loro volta portano il contagio a scuola, in uno due mesi saremo costretti a chiudere le scuole", annuncia. "L'anno scorso quando abbiamo chiuso le scuole seguendo una linea di rigore, le poche mamme no dad manifestavano per la riapertura: oggi rivolgo un invito a tutte e tutti per persuadere chi non si è vaccinato a vaccinarsi e tenere così aperte le scuole". E aggiunge: "Senza un alto numero di vaccinati rischiamo la diffusione di una sub variante della Delta come quella che si sta espandendo in Gran Bretagna". "Chi non si vaccina compie un atto di irresponsabilità verso la nostra comunità". (Ren)