Napoli: Ciarambino (M5s), soddisfatta nomine, giunta Manfredi alto profilo

- "Sono soddisfatta della squadra di assessori che ha varato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e non vedo l'ora che si possa cominciare a lavorare. Manfredi ha mantenuto le promesse, quando ha dichiarato che i tempi per la composizione della nuova giunta sarebbero stati brevissimi, perché questa città è in condizioni tali che non può restare senza un governo, e quando ha annunciato che i nomi sarebbero stati di alto profilo. Sono state scelte le persone giuste nei posti giusti e che hanno grandi competenze per svolgere il ruolo che è stato loro affidato. Donne e uomini che, oltre a caratterizzarsi per un profilo molto alto, hanno una grande sensibilità, e questo è certamente un valore aggiunto che aiuterà tutti a fare bene. Il nuovo sindaco di Napoli ha dimostrato, ancora una volta, di essere una persona autorevole e competente e avrà sempre la mia fiducia e il mio sostegno". Lo ha affermato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino (M5s).(Ren)