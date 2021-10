Vaccino: De Luca, ritardi campagna dovuti a errata comunicazione Stato e irresponsabilità di Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dilagare della irresponsabilità è da imputare alla comunicazione demenziale su AstraZeneca, cosa che ha fatto perdere fiducia nello Stato da parte dei cittadini. Il secondo motivo è legato alla irresponsabilità di due forze politiche: Lega e Fratelli d'Italia, e ai loro leader". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Salvini e Meloni stanno giocando con il fuoco per puro opportunismo politico. Meloni parla come una maestrina saputella e ci racconta il più delle volte stupidaggini: si dice contro il green pass per irresponsabile capziosità. Un atteggiamento punito dagli elettori nelle scorse elezioni amministrative". (Ren)