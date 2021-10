Vaccino: De Luca, oggi farò la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio la terza dose oggi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "A breve diventerà necessario per tutti fare la terza dose di vaccino anti Covid - prosegue De Luca - A breve sarà necessario fare insieme anti influenzale e anti Covid. Per chi si è immunizzato più di sei mesi fa si sta assistendo a una diminuzione della protezione, con conseguente necessità del richiamo". E sulla questione dei tamponi aggiunge: "Nessuno si permetta di chiedere i tamponi gratis, ci si può vaccinare gratuitamente e chi per motivi sanitari non si può vaccinare ha già il tampone gratuito. Per tutti gli altri, io sono per raddoppiare il prezzo del tampone". (Ren)