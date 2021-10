© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Asl Napoli 2 unica della regione a non avere un Dea di II livello". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Ci sono investimenti in corso e abbiamo avviato la procedura per realizzare al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) un Dea di II livello". (Ren)