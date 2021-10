Bankitalia: i conti pubblici migliorano nel 2021 rispetto all'anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha aggiornato le stime tendenziali e gli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio. A differenza di quanto programmato in primavera, il nuovo quadro prefigura un miglioramento dei conti quest'anno rispetto al 2020. E' quanto emerge dal bollettino economico della Banca d'Italia. L'incidenza sul Pil dell'indebitamento netto e quella del debito continuerebbero a ridursi gradualmente nei prossimi anni, ma in misura inferiore a quanto atteso nelle stime tendenziali per effetto delle misure espansive annunciate per la prossima manovra di bilancio.(Rin)