Agroalimentare: Pedicini, filiera allevamento bufale messa in ginocchio in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta avvenendo in Campania va oltre ogni possibile scenario di equivoco. Migliaia di bufale, parliamo di oltre il 90 per cento su circa 40.000 capi, sono state abbattute per sospetta brucellosi o tubercolosi bovina, anche se poi come per incanto, sono diventate sanissime per la vendita della carne alla grande distribuzione". Lo ha dichiarato in una nota l' eurodeputato campano Piernicola Pedicini (Greens/Efa) relativamente all'interrogazione presentata alla Commissione europea sulla "mattanza delle bufale campane, abbattute perché malate e poi vendute alla grande distribuzione". "In altre parole - spiega Pedicini - si procede agli abbattimenti indiscriminati, senza minimamente tenere in considerazione le normative nazionali ed europee che impongono regole per garantire la biosicurezza degli allevamenti, come campagne vaccinali e test adeguati per tracciare i capi ammalati". (segue) (Ren)