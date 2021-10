Expo 2020: Cospito (Avio), nello spazio siamo di fronte a rivoluzione industriale del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello spazio siamo “di fronte alla rivoluzione industriale e tecnologica del futuro, che non ha nulla a che vedere con le altre rivoluzioni industriali”. Lo ha dichiarato il vicepresidente senior e responsabile delle relazioni istituzionali di Avio, Mario Cospito, intervenendo oggi all’evento “Forum Lazio, regione dello spazio. Da Colleferro Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy”, organizzato da Lazio Innova, l'agenzia per l'innovazione del Lazio, presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. Secondo Copito, quella dell’economia spaziale è una "rivoluzione industriale" che si sviluppa "mettendo a frutto la filiera di cui disponiamo composta non solo da quella industriale, ma da quella dell’alta formazione”, come dimostra il premio Nobel per la fisica assegnato a Giorgio Parisi “che abbiamo l’onore di vedere lavorare all’Università La Sapienza”. Nel suo intervento Cospito ha ricordato che Avio, l'azienda che ha sviluppato il lanciatore Vega, “ha portato in orbita alcuni satelliti che ci consentono di avere un network di telecomunicazioni che non abbiamo mai avuto, di sfruttare il meglio dei big data che ci aiutano nell’osservazione di questo bello ma povero pianeta”. Secondo Cospito, i satelliti aiuteranno sempre di più “i servizi a terra a migliorare conoscenze che noi abbiamo ad esempio nel settore farmaceutico, sanitario e nella previsione delle catastrofi naturali”. (Res)