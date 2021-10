Sport: Enit, Italia boom turismo golfistico, nel 2022 a Roma Igtm e Ryder Cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le statistiche della European Golf Association (Ega), ci sono circa 1.400 strutture per il golf nei paesi mediterranei europei, di cui 170 si trovano sulla costa, 73 in Spagna, 33 in Portogallo, 25 in Italia, 19 in Francia, 12 in Turchia. In Italia sono 90.229 i praticanti del golf nei 386 campi da golf (di cui 140 almeno 18 buche). 104 Golf vlub sono definiti dalla Fig (Federazione italiana golf) a vocazione turistica. Il golf è al quinto posto tra gli sport commercializzati sui mercati dell’intermediazione internazionale del turismo verso l’Italia (14,4 per cento) dopo ciclismo (36,1 per cento), sci (25,8 per cento), trekking (24,7 per cento) e calcio. Sono 1,8 milioni le presenze legate al turismo golfistico, (3,9 milioni di presenze considerando chi ha soggiornato in Italia per altre motivazioni ma ha praticato il golf durante la vacanza). Per la vacanza sportiva in Italia, gli stranieri spendono di più tra febbraio e aprile, il 35,3 per cento del complessivo. La spesa totale trova il suo picco nei mesi estivi: circa il 38,0 per cento tra luglio e settembre. (segue) (Com)