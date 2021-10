Campania: De Luca su Concorsone, siamo un modello di rigore amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande orgoglio della Regione abbiamo creato migliaia di posti di lavoro". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Mercoledì ho incontrato i 600 giovani vincitore del concorso che lavoreranno nella Regione Campania, in un contesto di assoluta trasparenza - aggiunge - La Campania è un modello di rigore amministrativo. A breve un altro concorso sarà bandito sia regionale che per la pubblica amministrazione, e saranno rivolti soprattutto ai tecnici". Continuando sul tema del lavoro De Luca aggiunge: "Si tratta di un miracolo: 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono quelli in Eav. Proseguiremo su questa strada: dare lavoro". (Ren)