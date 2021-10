Terra dei fuochi: controlli tra Napoli e Caserta, sequestri e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 21 ottobre è stata effettuata nei Comuni di Napoli e Caserta, un’ operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Sono state controllate 10 attività imprenditoriali e commerciali di cui 1 sequestrata, 62 persone identificate, di cui 2 denunciate e 6 sanzionate, 52 veicoli controllati, 200 mq di aree sequestrate, sanzioni comminate pari a 18.265,00 euro. Hanno partecipato all’operazione interforze 23 equipaggi per un totale di 53 unità. La pianificazione è stata stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due Questure e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia “Terra dei fuochi”. Nell’attività di controllo e nella ricerca informativa degli obiettivi vede impiegato l’assetto Raven (droni dell’Esercito italiano specializzati nella ricerca informativa) e il Roan Guardia di finanza di Napoli con sorvoli aerei a supporto delle attività operative sul terreno nell’individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili. (Ren)