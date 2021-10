Napoli: Manfredi, nuova giunta comunale frutto di scelta di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato alla città la nuova giunta comunale, frutto di una scelta di qualità che rispetta le aspirazioni dei cittadini, coerente con ciò che Napoli merita e il Paese si aspetta". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha presentato la sua giunta al Consiglio comunale. "È il momento di costruire, di amministrare bene e subito, di rispondere ai problemi e ai bisogni dei cittadini e di saper cogliere a testa alta le occasioni che verranno - prosegue Manfredi - La Giunta non si riunirà solo a Palazzo San Giacomo, ma anche nelle sedi di tutte le 10 Municipalità cittadine, per essere sempre presente e vicina alle necessità di tutti. Ringrazio gli assessori per l’entusiasmo e il senso profondo delle Istituzioni con cui hanno accettato il proprio incarico. So che i loro sentimenti coincidono con i miei, gli stessi che mi hanno spinto a candidarmi prima, e oggi, da primo cittadino, a mettere tutte le mie forze e il mio impegno al servizio di Napoli". (Ren)