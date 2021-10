Sardegna: carenza medici in ospedali sardi, Psd'Az, intervenga la Giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è la minima idea di quali siano le priorità - ha rimarcato Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti - un altro aspetto riguarda il contributo al Mater Olbia. Non si tratta di un rimborso delle prestazioni, non stiamo dando al privato la possibilità di coprire le carenze della sanità pubblica ma un contributo di funzionamento con il quale acquisterà delle apparecchiature o assumerà sanitari e poi venderà le prestazioni al sistema pubblico. Non penso che questo sia contemplato dalle normative europee. In un momento come questo dove tutti segnalano problemi di liste d'attesa è assurdo che si finanzi una struttura privata. Dalla Sardegna sono ripresi i viaggi della speranza che diventano un costo per la Regione". Critico anche il consigliere del Pd Salvatore Corrias (Pd): "Quanto successo ieri a Nuoro è emblematico, l'aver chiesto soccorso agli ospedali Olbia e all'Ogliastra per trovare medici che garantissero il servizio di chirurgia del San Francesco la dice tutta sulla situazione in cui versa la sanità sarda. Non vorrei che la conclamata carenza di medici continui ad essere un alibi perenne. In Sardegna i territori periferici ne soffrono di più". (segue) (Rsc)