Sardegna: carenza medici in ospedali sardi, Psd'Az, intervenga la Giunta (3)

- A nome della Lega, il consigliere Pierluigi Saiu ha definito l'articolo 5 il più importante della legge soprattutto perché, per la prima volta, stanzia 13 milioni per medici che andranno in sedi disagiate o in aziende con gravi carenze di organico; uno di quei provvedimenti, che approvati 5 anni fa, avrebbero risolto molti problemi, dalle liste d'attesa risposte all'emergenza-urgenza, nel sistema sanitario nel suo complesso e nei dei singoli ospedali Così come 5 anni fa, ha proseguito, potevano essere finanziate borse di studio per la specializzazioni mediche, cosa che invece è stata fatta adesso e consentirà la formazione di oltre 250 specialisti. (Rsc)