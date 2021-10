Abruzzo: Di Donato, serve Consulta di sindaci Comuni dove si scia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condividere una posizione comune sulle diverse questioni che affollano l'agenda delle amministrazioni comunali montane, affrontare temi urgenti come quello della carta valanghe, preparare delle piattaforme di lavoro e di promozione turistica condivise. "Credo che sia arrivato il momento che i sindaci dei Comuni abruzzesi dove sono presenti gli impianti di risalita, facciano squadra e cerchino uno spazio di coordinamento e confronto. Credo che sia necessaria l'istituzione di una Consulta che abbia un carattere propositivo e di coordinamento". E' la proposta che il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha lanciato ai colleghi abruzzesi. "Voglio precisare subito che non ci saranno sovrapposizioni con gli enti di raccordo associativo. L'Anci e l'Uncem sono punti di riferimento importantissimi per i Comuni e svolgono un lavoro straordinario - ha spiegato Di Donato -. Serve però che i Comuni che ospitano gli impianti di risalita facciano sentire una voce forte e congiunta trovando condivisione su temi operativi che, soprattutto alla vigilia dell'apertura della stagione invernale, sono particolarmente urgenti. Serve un gruppo di lavoro dove ci sia uno scambio di esperienze e di competenze per facilitare il lavoro delle amministrazioni. Va definita una linea d'azione per essere uniti con una voce più forte". Di Donato ha ipotizzato anche che i lavori della Consulta potrebbero essere aperti agli stakeholder territoriali e che l'organismo potrebbe riunirsi con un sistema itinerante a rotazione dando spazio a tutte le realtà dell'Abruzzo".(Gru)