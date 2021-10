Sardegna: barca prende fuoco e affonda al largo di Capo Comino, salvi i quattro membri dell'equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura nella notte nelle acque di Capo Comino, nel nuorese, per un incendio scoppiato a bordo di un'imbarcazione da diporto, con quattro persone dell'equipaggio a bordo. L'imbarcazione, che si trovava a tre miglia dalla costa, è colata a picco, mentre le quattro persone a bordo sono state messe in salvo e trasferite sulla motovedetta Sar Cp 802 della Capitaneria di porto di Olbia, partita dalla base nel porto della Caletta. Niente da fare per l'imbarcazione per la quale era stato richiesto l'intervento di una ditta specializzata nel recupero: è affondata poco dopo la mezzanotte. Oltre agli uomini della Capitaneria di porto, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. La Capitaneria di porto ha aperto un'indagine per risalire alle cause dell'incendio che ha portato all'affondamento della barca. (Rsc)