Sport: Enit, Italia boom turismo golfistico, nel 2022 a Roma Igtm e Ryder Cup (3)

- A praticare turismo all’aria aperta sono soprattutto uomini (il 45 per cento del totale degli intervistati uomini contro il 40 per cento del totale tra le donne), compresi nella fascia d’età tra 35 e 64 anni (53 per cento) e in misura abbastanza uniforme tra i residenti delle diverse regioni italiane, residente nei centri medio-grandi. Nella rilevazione sulle vacanze degli italiani (realizzata da Enit tra il 24 ed il 30 agosto) attraverso circa 4 mila interviste alla popolazione, la vacanza 2020 ricercata post lock-down ha visto prevalere la voglia di mare (60 per cento). I vacanzieri nostrani cercano dalla vacanza altre esperienze, tra queste anche quelle legate all’attività sportiva (6 per cento) o al cicloturismo (1 per cento). (Com)