Sardegna: la denuncia di Cna, imprenditori sardi poco inclini a sviluppo digitale delle loro aziende

- L'80 per cento degli imprenditori sardi non ritiene strategico uno sviluppo digitale della propria azienda nonostante l'Italia abbia destinato a progetti di digitalizzazione il 27 per cento dei 235 miliardi di risorse comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e nei fondi React-Eu. Da un'indagine realizzata da Cna emerge che il il 77 per cento degli imprenditori ha dichiarato poca conoscenza di questi temi e il 22,5 per cento una conoscenza solo sufficiente. Inoltre, il 57 per cento degli artigiani sardi ritiene che la propria azienda abbia un livello di informatizzazione sufficiente, il 6,4 per cento addirittura un livello elevato, ma l'81 per cento degli artigiani isolani limita la propria tecnologia all'uso di software per la pianificazione delle risorse aziendali (gestione del magazzino e contabilità). Meno di un'impresa su dieci utilizza l'e-commerce e solo il 3,3 per cento delle imprese sarde ha intenzione di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo, il 14,8 per cento intende investire in tecnologia e digitalizzazione, solo il 7,8 per cento intende incrementare gli investimenti in capitale umano e formazione. "Una qualunque impresa, anche di piccole dimensioni, che decida di ignorare la quarta rivoluzione industriale è destinata a perdere competitività, rischiando di essere tagliata fuori dal mercato - commentano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionali della Cna Sardegna -. Innovazione tecnologica, digitalizzazione e qualificazione del capitale umano sono i driver su cui costruire un processo di riposizionamento qualitativo del tessuto produttivo isolano: al governo regionale chiediamo di costruire insieme un progetto con le risorse del Pnrr". (segue) (Rsc)