Napoli: Laboccetta, assessore Baretta è nomina diretta del Pd

- "Sicuramente l'assessore al bilancio scelto dal neosindaco di Napoli Manfredi e' persona preparata. Pier Paolo Baretta l'ho visto all'opera nella sedicesima legislatura nella Commissione Bilancio di Montecitorio. Vive ed opera in quel di Venezia. Al tempo stesso chiedo al sindaco Manfredi : ma nella nostra città non era possibile individuare un professionista preparato e competente in materia di bilanci pubblici? Evidentemente il controllo della ditta Pd delle risorse che arriveranno a Napoli impone una scelta di apparato del Nord. Non mi pare che Manfredi almeno sul piano finanziario sia partito con il piede giusto”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)