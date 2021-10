Campania: Aversano (M5s), 2mila giovani esclusi da servizio civile per requisiti assenti in bando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aversano ha aggiunto: "Una procedura seguita alla lettera, con dispendio di tempo e risorse, fino alla sorpresa finale di ritrovarsi esclusi, loro malgrado, per una omissione che non era prevista in nessun passaggio della procedura di adesione". Quindi il consigliere regionale M5s ha concluso: "Nella risposta della giunta, ho ottenuto l'impegno dell'assessore Marchiello a individuare una soluzione per questi tantissimi giovani per i quali il servizio civile può rappresentare un'occasione di formazione e di esperienza professionale, in vista di un futuro inserimento nel mercato del lavoro. Senza dimenticare il contributo che questi giovani volontari possono dare alle politiche sociali della nostra regione". (Ren)