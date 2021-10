Vaccino: cabina regia Iss, strumento principale contro recrudescenze e varianti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, in particolare nelle categorie a rischio, anche attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti". Lo comunica una nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che presenta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia. (Rin)