- E' in corso lo sgombero di alcune villette a Roma "strappate ai Casamonica e che saranno destinate all’Arma dei Carabinieri. Ottima notizia. Grazie alle forze dell’ordine e al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: sono donne e uomini che meritano di essere aiutati e difesi e non certo abbandonati". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)