Sardegna: Confartigianato, riconfermare e ampliare i bonus casa (2)

- Gli effetti degli interventi sulle detrazioni edilizie, anche nell'Isola ricadono su una ampia platea di imprese della filiera, che comprende edilizia, installazione di impianti e altri lavori specializzati nelle costruzioni, produzione di manufatti per l'edilizia e i servizi immobiliari e degli studi professionali di ingegneria e architettura; il sistema Casa della Sardegna, infatti, offre lavoro a oltre 22 mila imprese, di cui 13mila artigiane, e più di 40 mila addetti. "Per noi vanno tutti riconfermati anzi, se è possibile, ampliati nella loro detrazione, magari parificandoli tutti al 75 per cento - commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - da oltre 20 anni questi incentivi, man mano rimodulati e innovati, hanno consentito la tenuta delle attività del settore delle costruzioni e dell'indotto, soprattutto negli anni più bui della crisi". (segue) (Rsc)