Droga: 1,3 kg di hashish via posta, arrestato a Salerno

- Droga via posta, i carabinieri della sezione operativa del Norm di Salerno e del nucleo cinofili di Sarno (Sa) hanno arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti un incensurato di 24 anni a Salerno. I militari hanno individuato un pacco sospetto proveniente dalla Spagna quindi hanno predisposto un servizio di osservazione per individuarne il destinatario che è stato sottoposto a controllo nel momento in cui ha ricevuto il pacco dal corriere nei pressi della propria abitazione. Nel plico sono stati trovati 13 panetti di hashish per il peso complessivo di 1.330 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 3 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, tre telefoni cellulari e la somma in contanti di 780 euro, ritenuta provento di spaccio di stupefacenti da parte del giovane. Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pm in attesa dell'udienza di convalida, con la quale il gip ha confermato i domiciliari in orari notturni con obbligo di firma negli uffici di polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora a Salerno. (Ren)