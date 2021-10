Legge Bilancio: Lega, prorogare sismabonus rafforzato e superbonus su accollo per terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di Bilancio "occorre prorogare sia il sismabonus rafforzato per chi ha deciso di intervenire sulla propria casa rinunciando al contributo per la ricostruzione, sia il superbonus 110 per cento per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per l'intervento di ricostruzione. Come Lega chiediamo al governo di non dimenticare le popolazioni terremotate de L'Aquila 2009 e del Centro Italia 2016". Lo dichiarano in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia della Lega, e i parlamentari marchigiani Tullio Patassini e Giuliano Pazzaglini.(Com)