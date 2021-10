Lavoro: sindacati, sorveglianza e formazione indispensabili per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa che la magistratura svolga le opportune verifiche per l'accertamento di eventuali responsabilità occorre una maggiore sorveglianza da parte dei responsabili aziendali presenti nella filiera di quel deposito ed una specifica formazione del lavoratore, in special modo se neo assunto, anche in relazione al tema della sicurezza sul luogo di lavoro." E' quanto evidenziamo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nazionali sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto oggi all'interno dell'Interporto di Bologna, presso il nuovo deposito Sda (Poste Italiane) nel territorio di Bentivoglio, dove ha perso la vita un lavoratore di 22 anni, originario della Guinea Bissau, aggiungendo che "entrambe le azioni sono indispensabili per una maggiore tutela, considerata la forte esposizione dei lavoratori in un settore dove è elevato il rischio di infortuni". (segue) (Com)