Sardegna: 23 ottobre visite senologiche gratis a Ospedale oncologico Businco di Cagliari

- Sabato 23 ottobre dalle 9 alle 13, l'Arnas G. Brotzu ha organizzato una giornata di visite senologiche gratuite in occasione del mese rosa della prevenzione del tumore al seno. Secondo i dati riportati nel report "I numeri del cancro in Italia 2020" a cura tra gli altri dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum) e l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questo tumore rappresenta infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia. In generale è possibile ridurre il proprio rischio di ammalarsi aderendo ai programmi nazionali di screening e assumendo comportamenti salutari, come per esempio mantenere un peso nella norma, svolgere attività fisica, evitare il fumo e il consumo di alcolici e adottare un'alimentazione sana ed equilibrata. Le visite senologiche saranno effettuate nell'ospedale oncologico Businco di Cagliari dai medici specialisti del presidio cittadino. (Rsc)