Misericordie: presidente Giani, la sfida è rimettere al centro la persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un mondo di donne e di uomini che si sono messi ancora di più a servizio della persona in un momento così difficile. Il nostro obiettivo è proprio questo: rimettere la persona al centro seguendo la strada che il Vangelo ci suggerisce". Queste le parole del presidente delle Misericordie Domenico Giani che quest’oggi, ospite dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ha presenziato la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia durante l’evento "800 anni di carità: dalla peste al Covid-19. La storia del movimento delle Misericordie". Settecento sedi diffuse in tutta Italia (e numerose altre nel mondo), 670.000 iscritti, oltre 100.000 volontari attivi: questi sono i numeri delle Misericordie Italiane, che ogni giorno con dedizione e spirito di carità aiutano il prossimo. L’evento è stata l’occasione per far conoscere la storia di un movimento che ha resistito al passare dei secoli, rafforzandosi e diversificando le proprie attività. Un’istituzione gloriosa da coltivare e conoscere meglio. (segue) (Civ)