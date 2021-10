Covid: Piemonte, senza vaccino il 15 per cento degli Over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte, ad oggi, oltre l’85 per cento dei cittadini con più di 12 anni ha aderito alla campagna vaccinale. Di questi, il 92 per cento ha completato il ciclo con due dosi (circa l'80 per cento se si considera la platea complessiva degli over12 piemontesi). Quasi 150 mila persone hanno già ricevuto anche la terza dose. Ad oggi mancano all’appello circa 590 mila persone (di cui 149 mila over60). “È un dato in costante miglioramento se consideriamo che nelle ultime tre settimane hanno aderito più di 100 mila persone - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Stiamo facendo tutto il possibile per continuare a incentivare la vaccinazione e per questo, da sabato 23 ottobre, i lavoratori che scelgono di vaccinarsi e sono in attesa della validazione del green pass, che per regola ministeriale avviene dopo 15 giorni dalla prima dose, potranno avere accesso gratuitamente al tampone negli hotspot delle Asl”. Le modalità per prenotare il tampone e accedere agli hotspot saranno pubblicate domani sul sito della Regione Piemonte. Per ricevere il tampone gratuito sarà necessario aver già ricevuto la prima dose. (Rpi)