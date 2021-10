Sardegna: Confartigianato, riconfermare e ampliare i bonus casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bonus casa? Vanno prorogati e ampliati al 75 per cento perché sostengono la crescita degli investimenti nelle abitazioni. E' la posizione di Confartigianato Sardegna che in una nota sottolinea come "i bonus casa, in scadenza al 31 dicembre prossimo, sono riapparsi nell'agenda del Governo nella bozza di manovra di Bilancio 2022. Messi in ombra dal superecobonus 110 per cento, i vari bonus casa al 50 per cento, ecobonus per singole unità immobiliari al 65 per cento, bonus mobili e bonus verde, da una prima lettura del Documento, parrebbero essere confermati per altri 3 anni. Non così il bonus facciate, che verrebbe cancellato". Secondo gli ultimi dati disponibili sulle detrazioni, nel 2018 in Sardegna, per ristrutturazioni ed ecobonus sono stati attivati investimenti per 390 milioni di euro. (segue) (Rsc)