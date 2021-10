Vaticano: Papa, occorre una vera conversione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco invoca il "coraggio della conversione ecologica". Lo fa nel messaggio ai partecipanti alla 49ma Settimana sociale dei Cattolici italiani, che si svolge a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema "Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso". "C'è un desiderio di vita, una sete di giustizia, un anelito di pienezza che sgorga dalle comunità colpite dalla pandemia. Ascoltiamolo", ammonisce il Pontefice. In questo tempo, prosegue il Papa, "si avverte il bisogno di incontrarsi e di vedersi in volto, di sorridere e di progettare, di pregare e sognare insieme - afferma Bergoglio -. Ciò è tanto più necessario nel contesto della crisi generata dal Covid, crisi insieme sanitaria e sociale". Per uscirne è richiesto un di più di coraggio anche ai cattolici italiani. "Non possiamo rassegnarci e stare alla finestra a guardare - esorta Francesco - non possiamo restare indifferenti o apatici senza assumerci la responsabilità verso gli altri e verso la società. Siamo chiamati a essere lievito che fa fermentare la pasta". Soprattutto, sottolinea il Papa, siamo chiamati alla conversione: "La pandemia - prosegue - ha scoperchiato l'illusione del nostro tempo di poterci pensare onnipotenti, calpestando i territori che abitiamo e l'ambiente in cui viviamo. Per rialzarci dobbiamo convertirci a Dio e imparare il buon uso dei suoi doni, primo fra tutti il creato. Non manchi il coraggio della conversione ecologica, ma non manchi soprattutto l'ardore della conversione comunitaria". (segue) (Civ)