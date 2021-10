Abruzzo: intesa Regione-Università per orientare i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fa sempre più stretta la collaborazione tra la regione Abruzzo e le Università di Teramo e Pescara. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale, ha dato il via libera ad una collaborazione in materia di politica attiva del lavoro individuando una serie di strumenti che hanno il compito di agevolare i più giovani nella ricerca delle opportunità lavorative. "L'obiettivo della collaborazione con l'Università - spiega l'assessore Quaresimale - è avvicinare i giovani al mondo del lavoro ma anche agevolare l'incrocio domanda/offerta. In questi mesi abbiamo avuto modo di constatare quanto sia fondamentale nel mondo del lavoro il supporto che si riesce a dare ai giovani, spesso orientati male e per questo indotti a scelte sbagliate". (segue) (Gru)