Covid: cabina regia Iss, incidenza nazionale in lieve risalita a 34 per 100 mila abitanti

- L’incidenza settimanale a livello nazionale "è in lieve risalita: 34 per 100.000 abitanti (15 ottobre 2021 - 21 ottobre 2021) contro 29 per 100.000 abitanti (primo ottobre 2021 - 07 ottobre 2021), dati flusso ministero Salute". Lo comunica una nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che presenta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia. L’incidenza "si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti".(Com)