Libri: Biblioteca universitaria di Cagliari protagonista di documentario Mic (3)

- Tra gli altri esemplari storici, la più antica edizione a stampa della "Carta de Logu", la prima raccolta di leggi interamente in lingua sarda destinata ai Giudicati sardi; il "Monstrorum historia" di Ulisse Aldrovandi, imponente trattato scientifico con illustrazioni pubblicato nel XVII secolo, in cui il grande naturalista e botanico bolognese descrive deformità umane e animali, con una sezione sui mostri della mitologia e sulle credenze legate alla tradizione popolare; e infine un antichissimo manoscritto della Divina Commedia, databile al XIV secolo, che presenta nel testo alcune terzine aggiunte e spurie, attribuibili a modifiche apportate successivamente alla prima stesura. Il documentario sulla Biblioteca universitaria di Cagliari è disponibile sul nuovo profilo Instagram @bibliotecheditalia: https://www.instagram.com/p/CVSLY3ZtEF1/ (segue) (Com)