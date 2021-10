Salerno: studio dentistico abusivo e armi in casa, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno scoperto a Cava de' Tirreni (Salerno), uno studio dentistico abusivo all'interno di un appartamento. Le fiamme gialle si sono recate nelle abitazioni di due fratelli, di 58 e 56 anni. Durante il sopralluogo è stata sequestrata una pistola modello Revolver 357 Magnum, tenuta in assenza delle previste denunce. Analoga scoperta anche durante il secondo sopralluogo, con il rinvenimento di due spade da collezione e di due fucili, un Gamba cal. 20 e un Franchi cal. 12, per i quali non vi era la necessaria dichiarazione alle autorità competenti. I militari, secondo le ricostruzioni, avrebbero posto sotto sequestro tutte le apparecchiature e gli attrezzi presenti, per un totale di oltre 1.200 articoli, i finanzieri hanno inoltre segnalato l'episodio alla Asl per la verifica dei connessi profili igienico-sanitari. Il proprietario è stato denunciato alla procura di Nocera Inferiore (Sa), oltre che per detenzione illecita di armi, reato contestato anche al fratello, per abusivismo.(Ren)