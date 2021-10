Libri: Biblioteca universitaria di Cagliari protagonista di documentario Mic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visitare la biblioteca non è solo un'immersione tra le bellezze di palazzo Belgrano, monumentale complesso architettonico del '700 nello storico quartiere Castello, ma rappresenta per i lettori più curiosi un inaspettato viaggio tra gli "inganni" della Storia: qui sono infatti ospitati i falsi più famosi nella storiografia sarda. Le "Carte d'Arborea", "inizialmente datate nel 1200, furono create artificialmente a metà del XIX secolo dell'archivista Ignazio Pillito. Si tratta di documenti, cronache e poesie scritte in latino, italiano e soprattutto in un linguaggio fantastico, una inesistente lingua sarda medievale", racconta il direttore della Biblioteca, Martino Marangon, che riporta inoltre le parole del famoso storico Marc Bloch: "Il falso non può essere qualcosa di cui sbarazzarsi, come pensavano i positivisti, perché è anch'esso un'informazione storica". (segue) (Com)