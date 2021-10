© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è insediato oggi in Campidoglio. L'opposizione di Fratelli d'Italia in Aula Giulio Cesare sarà senza sconti ma sempre propositiva e nell'esclusivo interesse della Capitale e dei romani". Lo dichiara in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)