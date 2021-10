Campania: Pierro (Lega), intervenire subito su Sp 342 nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho provveduto questa mattina ad inviare un richiesta di interventi urgenti al presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e all'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola per segnalare una questione che ha dell'increscioso". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Attilio Pierro (Lega): "La Provincia di Salerno è stata nominata soggetto attuatore del progetto per gli interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale 342 nel comune di Sacco (Sa). Si tratta di un territorio già martoriato dall'incuria e dall'abbandono, tra i cittadini della zona regna sconforto e senso d'impotenza per un problema che si protrae oramai da troppi anni e che condiziona, in primis, gli studenti costretti a tempi di percorrenza ingiustificati per raggiungere le scuole. Attendo fiducioso notizie dei sopra citati interventi e auspico altresì un'azione decisa, di concerto con la Regione Campania che li ha finanziati, attesa la necessità di mettere in sicurezza queste due arterie fondamentali per liberare dall'isolamento una popolazione che già paga lo scotto di anni di disinteresse da parte dei decisori politici".(Ren)