Napoli: Ciarambino (M5s), alleanza con Pd per alzare livello politica (2)

- Sui risultati alle ultime amministrative, Valeria Ciarambino, ha sottolineato: "Il Movimento 5 stelle ha vissuto mesi di grandi difficoltà e adesso ci stiamo dando una nuova organizzazione, che vede alla testa Giuseppe Conte, ovvero il presidente del Consiglio più amato degli ultimi trent'anni. Un progetto che ha bisogno di tempo. Dobbiamo ripartire soprattutto da un lavoro di radicamento sul territorio, parlando con le persone, ascoltandole e facendoci portavoce delle loro istanze". Sulla composizione della futura giunta, Ciarambino ha ricordato che: "Manfredi ci ha sempre ripetuto che vuole persone di spessore e competenza, perché ereditiamo una città in condizioni disastrose, basti pensare ai tre miliardi di euro di debito. Persone di competenza, ma anche di grande amore per Napoli, per farla ripartire e restituirle tutto quello che le è stato tolto in questi anni. Sulla scelta dei nomi Gaetano Manfredi è il garante ed è a lui che spetta l'ultima parola". (Ren)