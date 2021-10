Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), in Sicilia si colga fino in fondo l'occasione del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione degli 82 miliardi di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Mezzogiorno è assolutamente da non sprecare. Finalmente si può recuperare il gap nei trasporti e nelle infrastrutture con il resto d'Italia, ma ognuno deve fare la sua parte. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, a margine del Consiglio generale della Fit-Cisl Sicilia, secondo cui "la priorità deve essere il completamento delle opere incompiute, ponendo fine a situazioni assurde da 'tela di Penelope' per cui si ritorna su quanto già deciso e lo si disfa per poi ricominciare ogni volta da capo. A questo proposito vanno eliminati i colli di bottiglia anche burocratici, in modo che ci sia certezza di spendere nei tempi previsti tutti i fondi e spenderli bene. In questo senso il maggior stimolo deve venire da Ferrovie dello Stato e Anas. Per quanto riguarda Fs, è previsto in Sicilia l'arrivo di nuovi treni che però necessitano di linee adeguate che li mettano in condizioni di offrire la miglior performance". (segue) (Com)