Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), in Sicilia si colga fino in fondo l'occasione del Pnrr (2)

- "Chiediamo quindi al gruppo - prosegue - di investire in elettrificazioni e raddoppi ferroviari. Sempre di raddoppi parliamo quando ci rivolgiamo ad Anas, che deve completare la rete stradale e autostradale della più grande isola italiana. Anche la rete portuale va rafforzata, pensando a un porto che sia hub per tutta la regione. In generale la Sicilia ha bisogno di una forte rete di trasporti anche per sviluppare ancora meglio il suo turismo, visto che è dotata di tante bellezze paesaggistiche e culturali. Vogliamo inoltre ribadire il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A livello nazionale il dato è di due morti sul lavoro al giorno ed è assolutamente inaccettabile. Ognuno deve fare la sua parte anche in questo caso, anche in Sicilia. Chiediamo a tutte le aziende di attivare campagne straordinarie perché la sicurezza non è un costo ma un investimento e deve cambiare la cultura della sicurezza, che si costruisce con la formazione continua e attivando specifici incentivi, a consuntivo, per le aziende virtuose", conclude Pellecchia. (Com)