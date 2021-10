Recovery: Peluso (Fd'I), crescita Sud unica locomotiva sviluppo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto l'Unione Industriali di Napoli a rimarcare che la crescita del Mezzogiorno è la sola locomotiva per la crescita dell'Italia anche rispetto a posizioni confindustriali per le quali servono le stesse politiche di sviluppo per tutte le regioni, che non tengono conto delle specificità, delle problematiche e delle potenzialità del Mezzogiorno". Lo ha affermato la viceresponsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso che ha aggiunto: "Lo sviluppo del Sud deve essere la priorità perché questa parte del territorio è la vera potenzialità per la crescita economica della nostra Nazione per questo sosteniamo la necessità di una fiscalità di vantaggio generalizzata nelle regioni del Sud, che costituirebbe, in realtà, una fiscalità di compensazione dei mancati investimenti e del deficit infrastrutturali che hanno penalizzato, economicamente e socialmente, questa parte dell'Italia, ed abbiamo proposto che almeno il 50 per cento delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse destinato al Sud". Peluso ha concluso: "Vigileremo affinché i bandi attuativi del Recovery Plan rispettino il primario obiettivo dello sviluppo del Sud e del superamento del divario economico e sociale con il resto del Paese, perché, se esso non fosse raggiunto, significherebbe che la più grande opportunità di crescita dell'Italia è stata del tutto vanificata". (Ren)