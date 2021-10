Napoli: Ciarambino (M5s), alleanza con Pd per alzare livello politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgogliosa di aver potuto dare, nel mio ruolo di coordinatrice della campagna elettorale, un contributo importante all'elezione di un uomo di grandissimo valore come Gaetano Manfredi". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale M5s in Campania Valeria Ciarambino, intervenuta questa mattina alla trasmissione "MattinaLive" in onda su Canale 8. "Oggi il Movimento 5 stelle è al governo della città di Napoli e profonderemo tutte le energie che serviranno per cambiare le cose, non soltanto per fare proposte e denunce, come è stato fino ad oggi. Abbiamo il dovere di risollevare una città che non è stata solo malgovernata, ma che è stata abbandonata per anni". Ciarambino ha aggiunto: "L'alleanza a Napoli con le altre forze progressiste e civiche è servita ad alzare l'asticella della qualità della politica ed è stata resa possibile perché si sono create le condizioni per lavorare a un grande progetto condiviso. Sono i progetti a rendere possibili le alleanze, che siamo pronti a ripetere laddove se ne ricreeranno le condizioni". (segue) (Ren)