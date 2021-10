Napoli: arcivescovo Battaglia, tavolo per battere la criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritrovarci tutti insieme intorno a un tavolo condiviso volto a creare un percorso comune capace di generare proposte concrete, è solo il primo passo di un itinerario ecclesiale che nell’ambito del cammino sinodale dovrà impegnarsi su due fronti: camminare insieme nella Chiesa, puntando sul confronto, sul reciproco ascolto e sulla parresia come elementi imprescindibili dell’essere popolo di Dio, ma anche camminare insieme con gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore il bene dei piccoli, la tutela dei minori, la lotta alla disuguaglianza e l’educazione alla legalità e alla giustizia". Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia intervenendo con un editoriale su “Famiglia cristiana” sull’escalation di violenza nella sua diocesi dei giorni scorsi. Battaglia ha aggiunto: "Il tessuto ecclesiale della diocesi non è per nulla assuefatto alla convivenza con la cultura camorristica e con il potere di morte dei clan: numerosi preti, insieme a tanti laici e consacrate, in diverse aree della città metropolitana, da Scampia ad Afragola, passando per Ercolano e arrivando alla Sanità, sono per la nostra città un baluardo di resistenza, una profezia di vita e di giustizia, un simbolo che il male, per quanto forte, non può prevalere". (Ren)